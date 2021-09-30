“Секси”. Экс-солистка “НеАнгелов” Вика засветила голую грудь на постельном снимке

Артистка позирует сидя на кровати в пижаме на запахе без бюстгальтера.

“Люблю ежедневные завтраки, обеды и ужины, и в наших силах сделать из них праздник! Это я не про круассан и сырники на подносе, а про настроение, если что. Могу еще порекомендовать высоко-любовные утехи. Ничто так не красит, как любовь”, – поделилась мыслями артистка.

“Секси”, – оценили фото певицы ее поклонники.

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Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика. Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

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