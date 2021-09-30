Кулеба: Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с Евросоюзом, прежде чем ЕС откроет для нас двери

“Что может быть более конкретным, чем признание Евросоюзом перспективы того, что Украина когда-то будет членом ЕС. Евросоюз переживает непростые времена. Как писал наш классик: “Не тот уже Миргород, и река Хорол не та”, так и тут: не тот уже Брюссель, и река Эльба не та. Много есть проблем. Мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам, которым давно пообещали членство в ЕС, а сейчас возникают вопросы”, – заявил министр.

По мнению Кулебы, нужно быть “реалистичными идеалистами”.

“То есть верить в лучшее, что в конце концов мы получим то, чего хотим, но реально оценивать возможности получить это именно сейчас. Поэтому идет переговорный процесс. Меня больше всего в отношениях с Евросоюзом интересуют, если честно, не большие долгосрочные политические цели, а конкретные приземленные экономические результаты. А это конкретные шаги по интеграции Украины во внутренний рынок, развитие нашего секторального сотрудничества, создание максимально комфортных условий для путешествий граждан Украины – вот такие вещи. Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС, прежде чем ЕС откроет для нас двери. Сейчас мы занимаемся открытием этих окон”, – сказал он.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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