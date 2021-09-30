 

Доний: Зеленскому не страшны Порошенко и Медведчук. Мощная оппозиция может родиться только в самом электорате президента

30.09.2021, 13:50, Новости дня
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Дмитрий Разумков и Иван Багряный.

Может ли власть (партия “Слуга народа” и персонально Владимир Зеленский) сместить Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады? Да, власть это может сделать. Голоса депутатов власть в случае необходимости как находила, так и будет находить. Среди депутатов почти нет самодостаточных личностей, поэтому подавляющее большинство подвергается воздействию (указы руководства, деньги и т.д.).

Имеет ли власть на это право? Конечно. Имеет право. Политическая сила, которая расставляет собственные кадры, если эти кадры прекращают эту политическую силу устраивать в силу каких-то причин, конечно, имеет все права такие кадры подвергать ротации. В конце концов, ни одна должность (или выборная, или назначенная) не должна восприниматься как “вечная данность”.

А причем тут Иван Багряный? Есть нюанс.

Литератор Иван Багряный в эмиграции возглавил Украинскую революционно-демократическую партию. В основном из представителей востока, как и сам Багряный. И эта партия радикально отличалась многими идейными постулатами от большинства диаспорных структур. Которые были националистические, и в основном – западноукраинского происхождения.

В 1948 году Иван Багряный выдвинул тезис, который затем неоднократно тиражировал в своей публицистике: “Наш резерв – в партии и комсомоле, там готовятся будущие кадры возрождения украинской государственности”.

В отличие от выходцев из западных земель, Багряный, который родился в Сумской области, осознавал, что другого “бульона” для освободительных кадров на большей территории Украины нет.

ОУНовцы сначала этот тезис категорически отрицали. А потом… А потом так и произошло… Из 450 депутатов Государственной думы УССР, которая, в конце концов, объявила независимость Украины, 380 были избраны членами Компартии Украины. 380 из 450… И других кадров почти не было…

Зеленскому не страшны Порошенко с одного края, и Медведчук–Бойко с другого края. Мощная оппозиция Зеленскому может родиться только в центре, в самом электорате Зеленского. Сейчас такой мощной оппозиции нет.

Так что там говорил Иван Багряный, откуда придет резерв?

Эх, не читают представители власти украинскую публицистику. А я – читал.

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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