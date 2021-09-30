 

Правительство внесло в Думу проект бюджета на 2022-2024 годы

30.09.2021, 13:20, Разное
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После проверки всего пакета документов его вынесут на дополнительное заседание Совета ГД. Оно состоится 1 октября, сообщил спикер.

“По закону на рассмотрение бюджета отводится 60 дней, поэтому важно не затягивать процедурные вопросы. Регионам РФ, в свою очередь, также предстоит принимать свои бюджеты. Они должны четко понимать, какой объем средств и в какие сроки они получат”, – отметил Володин.

Заложенные в проекте нового федерального бюджета средства направят на исполнение социальных обязательств. Будут реализованы меры по поддержке семей с детьми и беременных женщин, развитию программы медицинской реабилитации и прочее.

Прогнозируется рост доходов федерального бюджета с 25 триллионов 021,9 миллиарда рублей в 2022 году до 25 триллионов 831,8 миллиарда в 2024-м. В 2022 году расходная часть бюджета составит 23 триллиона 610,2 миллиарда рублей, в 2024-м – 26 триллионов 147,1 миллиарда.

В 2022 и 2023 годах профицит федерального бюджета ожидается на уровне 1,411 триллиона и 434,7 миллиарда рублей соответственно. В 2024-м – дефицит в 315,3 миллиарда рублей.

Также правительство внесло в Думу проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также прогноз социально-экономического развития и другие документы.

Правительство вносит в Думу проект федерального бюджета ежегодно до 1 октября. Одновременно он направляется президенту. В течение трех дней после внесения проект бюджета направляется в комитеты ГД для замечаний и предложений.

В ходе первого чтения парламентарии обсуждают концепцию закона, направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, объемы расходов и доходов, размер внутреннего и внешнего долга. На втором этапе рассматриваются бюджетные ассигнования, субсидии регионам и прочее.

После одобрения закона в третьем чтении проект направляется в Совет Федерации. Завершающий этап – подписание бюджета президентом.



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