Мнение: Германия готовится раскулачивать свою буржуазию

Немцы пошли вразнос. На референдуме в Берлине народ проголосовал за национализацию жилья. Идея в том, чтобы отобрать квартиры у крупных собственников, то есть у тех, кто владеет как минимум тремя тысячами квартир. На днях, в воскресенье, в Германии были выборы, и на них берлинцам предложили принять участие ещё вот в таком референдуме.

Выборы, кстати, получились грязноватыми. Глава избиркома Берлина даже подала в отставку из-за хаоса на участках:

https://www.dw.com/ru/glava-izbirkoma-berlina-podala-v-otstavku-iz-za-haosa-na-uchastkah-vo-vremja-vyborov/a-59357490

Но сомневаться в итогах выборов запрещено — Ютуб, например, пообещал безжалостно банить СМИ и блогеров, вскрывающих выборные фальсификации. Мы с вами обсуждали это вчера. Ютуб даже заблокировал немецкое крыло телеканала RT, якобы за ложные сообщения о коронавирусе. Теперь немецкие политики дружно кричат о «свободе прессы». Не по поводу блокировки RT, разумеется, это им только в радость, а по поводу угрозы МИД РФ заблокировать в качестве ответной любезности немецкие СМИ в России:

https://www.dw.com/ru/kak-v-berline-reagirujut-na-blokirovku-nemeckih-programm-rt-na-platforme-youtube/a-59356078

Так вот, возвращаясь к квартирам. Социалисты устроили в Берлине официальный референдум о национализации жилья. Речь идёт о 240 тысяч квартир, то есть о 15% рынка съёмных квартир в городе. По оценкам властей, на выкуп придётся потратить 30-35 млрд евро.

Существенная сумма, но леваки не были бы леваками, если бы не предложили свой излюбленный трюк — заплатить собственникам квартир только треть цены, причём заплатить не живыми деньгами, а талонами, по которым те 40 лет смогут получать небольшую долю доходов от аренды:

https://www.dw.com/ru/berlincy-progolosovali-za-nacionalizaciju-zhilja/a-59337643

Идея дурная сразу на многих уровнях.

Во-первых, высокие цены на квартиры вызваны дефицитом жилья в Берлине. Немцы живут в развитой капстране, и они привыкли к определённому метражу — грубо говоря, им нужна большая однушка на холостяка и нормальных размеров трёшка на семью с ребёнком. Так как жителей в Берлине много, а квартир не так много, цены на аренду высоки. Проблем добавляет и ипотечный пузырь: заёмные деньги в Германии преступно дёшевы, из-за этого цены на квартиры сильно выросли. Стоимость недвижимости косвенно влияет и на стоимость аренды.

Национализация квартир не увеличит их количество. Квартир останется ровно столько, сколько и было, просто они сменят собственника. И если новый собственник примет решение снизить цены ниже рыночных, то берлинцы просто столкнутся с чёрным рынком и с дефицитом. Им придётся платить взятки, чтобы снять жильё по государственной цене, при этом порядочные люди, как обычно это и бывает при социализме, останутся на бобах.

Вторая проблема — сам факт национализации. Даже если национализация пройдёт без прямого грабежа, который предлагают социалисты, даже если квартиры выкупят по рыночной цене, стройки всё равно встанут. Нет смысла вкладываться в строительство жилья, если тебе всё равно запрещают на нём зарабатывать. Собственники побегут из Берлина, выкинув на продажу сразу множество квартир. Покинутые квартиры будут продаваться со скидкой, поэтому новые квартиры никто не будет покупать. Нет смысла брать новострой, когда на вторичке можно купить тот же метраж за значительно меньшие деньги.

Таким образом, вдобавок к чёрному рынку и дефициту социалисты добавят крах строительной отрасли и остановку строительства нового жилья. Мы наблюдали подобное после 1917 года в СССР — после большого грабежа массовое строительство остановилось. В итоге государство сумело вручную перезапустить систему, однако на это ушли долгие 40 лет. В течение этого времени жилищные условия советских граждан ухудшались и ухудшались — вернуться к дореволюционному уровню удалось только при Хрущёве.

Пока что неясно, что будет с итогом референдума — квартирная национализация явно и грубо противоречит конституции ФРГ, так что левакам нужна мощная поддержка в сенате, чтобы протолкнуть свой закон. Сами по себе результаты референдума не являются обязательными к исполнению, так что адекватные политики попытаются мнение инфантильных голосующих проигнорировать. Цитирую из той же статьи:

https://www.dw.com/ru/berlincy-progolosovali-za-nacionalizaciju-zhilja/a-59337643

В целом можно сказать, что перспектива принятия соответствующего закона сенатом Берлина полностью зависит от состава нового правительства этой федеральной земли ФРГ. СДПГ, Христианско-демократический союз (ХДС), Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская “Альтернатива для Германии” (АдГ) выступают против экспроприации. Левая партия – безоговорочно “за”, а “зеленые” считают эту меру “последним из допустимых шагов”.

Как видите, зелёные и леваки действуют сообща и на этот раз. При этом одними только квартирами дело не ограничивается — сейчас в Германии ведутся активные разговоры о введении запретительного налога на имущество:

https://loyal-fr.livejournal.com/487941.html

И тут вдруг недавно три – целых три штуки! – партии предложили вернуть этот налог: Зеленые предложили налог в 1% годовых на имущество стоимостью от 2 млн евро с физлица, от 5 млн евро – с юрлица; Социалдемократы поддержали, однако пока не высказали конкретных пожеланий к цифрам и критериям; и конечно комунисты – те вообще отожгли, захотев налог на имущество стоимостью от 1 млн евро и (внимание!!!) 5% годовых.

Представьте, вы живёте в квартире стоимостью в 4 млн рублей. Сейчас это, кажется, средняя стоимость городской квартиры России или около того. Также у вас есть автомобиль, счета в банках и прочая собственность, всё вместе ещё на 800 тысяч. Если вам влупят налог в 5%, вы будете платить по 20 тысяч рублей в месяц — дополнительно ко всем остальным вашим расходам. В этой ситуации логичным решением будет продать квартиру, деньги пропить и прогулять, а сэкономленные 20 тысяч рублей потратить на аренду точно такой же квартиры, только чужой. Как сказано в одном из сценариев будущего западных идеологов, «мне ничего не принадлежит, у меня нет частной жизни, и жизнь никогда не была лучше».

У обеспеченных людей ситуация ещё хуже, для них новый налог станет самым настоящим раскулачиванием. Европейский инвестор не получает надёжного дохода в 5% годовых, экономика ПОПС просто не позволяет ему столько зарабатывать. Проценты по облигациям даже не покрывают инфляцию, а акции так перегреты, что мало чем отличаются от прямоугольников на сукне в казино. Также не вся собственность инвестора приносит доход — например, он не получает дохода со своего жилья, своей коллекции картин, своей кучи золота в сейфе и так далее.

Представьте, обеспеченный немец всю жизнь работал сантехником и копил, теперь у него есть небольшое состояние в 2 млн евро. С этих денег он получает доход в 2,5% годовых, то есть 50 тысяч евро в год. Не так много для Германии, но вполне хватает на жизнь. Теперь предположим, что коммунисты проталкивают свой закон, после чего нашего сантехника признают грязным буржуем и обкладывают налогом в 5% в год. Теперь бедняга вынужден, наоборот, терять по 50 тысяч евро в год — дополнительно ко всем своим остальным своим расходам.

Такой налог даёт людям чёткий сигнал: лучше быть бедным, чем богатым. Государство хочет, чтобы мы ничем не владели и не делали никаких накоплений, а если мы таки начнём копить, государство просто будет отбирать у нас всё накопленное.

Дальше общество делится на две неравные части. Самые активные бегут из страны. По возможности, прихватив с собой свои капиталы, но если не получается, то как угодно — «тушкой, чучелом», лишь бы уехать. Остальные расслабляются и начинают жить одним днём. Нет смысла напрягаться, когда всё «лишнее» отбирают социалисты, а лентяев государство сытно кормит за счёт тех, кто всё же выкладывается на работе. Экономика рушится, уровень жизни падает. В итоге, если только не начинается какой-нибудь крупной войны, коммунистов изгоняют из власти, чтобы вернуться к нормальному капитализму.

Сто лет назад один немец уже говорил, что в Германии следует установить диктатуру социалистической идеи, называл деньги проклятием человечества, возмущался буржуазией и аморальным распределением капитала при капитализме… Я надеялся, что Германия хорошо выучила горький урок, и не вернётся уже к риторике той эпохи. Итоги референдума показывают, что я ошибался. Теперь я буду следить за темпами возрождения европейской армии с большой тревогой.