 

Диетологи призвали полностью не отказываться от соли

30.09.2021, 13:16, Разное
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Диетологи призвали людей полностью не отказываться от употребления соли. Рекомендованная доза продукта в день должна сохраняться.
Практически при любой диете рекомендуется уменьшить или же исключить из рациона соль. Данная задача кажется человеку практически невыполнимой, поскольку этот компонент для усиления вкуса присутствует во многих продуктах. ВОЗ рекомендует в день употреблять одну чайную ложку соли без горки. В результате человек получит необходимый натрий. При ряде заболеваний нужно отказаться от данного элемента, но здоровый человек должен его употреблять. Дефицит соли приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и мышечным судорогам.

Если человек настроен на качественное похудение, то отказываться от соли не нужно. В данном случае килограммы будут снижаться за счет уменьшения жировой ткани, а не воды и мышц. Процесс похудения не станет осуществляться быстрым. В частности, в месяц удастся сбросить 3-4 килограмма.

Когда человеку не хочется есть белую соль, можно сделать выбор в пользу розовой гималайской. После добывания ее не промывают и не отбеливают, поэтому полностью сохраняется натуральный состав. В ней содержится не только натрий, но и другие полезные минералы, позитивно влияющие на организм.

Источник: www.pravda.ru



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