Представлен электрический кроссовер Genesis GV60 с мощным мотором и режимом дрифта

Вчера, 29 сентября, южнокорейский автобренд Genesis представил публике новый GV60. Автомобиль получил мощный мотор и режим дрифта.

GV60 построен на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP) Hyundai Group. На выбор покупателя предлагаются модели с задним или полным приводом, емкость батареи составляет 77,4 кВтч. Базовая версия оснащена электромотором на 225 лошадиных сил, а стандартная – двухмоторным агрегатом на 313 «лошадей». Топовая версия сможет похвастаться 429-сильным мотором с запасом хода от 386 до 400 километров, а также режимом дрифта. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды.

GV60 стала первой моделью от бренда с установленной электрической системой Active Sound Design (e-ASD). Она имитирует автомобильные звуки в движении. Авто оснащено «умной» подвеской Preview, распознающей на дороге «лежачих полицейских» благодаря анализу данных с передней камеры и навигационной системы. За счет функции быстрой зарядки восполнить емкость аккумулятора до 80% удастся за 18 минут.

Что касается салона, то в нем установлена мультимедийная система нового поколения с проекционным дисплеем и аудиосистема Bang & Olufsen в комплекте с 17-ю динамиками. Имеется технология Face Connect, которая предусматривает открытие и закрытие дверей после распознавания лица автовладельца. Покупателям предложат на выбор 11 цветов окрашивания кузова, в числе которых новинки Sao Paulo Lime, Hanauma Mint, Atacama Copper и Atacama Copper Matte.

Эта новинка получила колесную базу 2,9 метра, однако производитель пока держит в секрете информацию о стоимости GV60 и рынках, на которые авто будет поставляться для продажи.

Источник: carsweek.ru