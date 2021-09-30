 

В отместку за блокировку немецкоязычных YouTube-каналов RT российский турист обесточил турецкий отель с постояльцами из Германии

30.09.2021, 13:11, Разное
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Полиция Антальи задержала 28-летнего туриста из России Дениса К., который ночью 29 сентября обесточил отель с отдыхавшими в нём немецкими туристами. 

Россиянин признался, что совершил преступление после того, как узнал об удалении двух немецких каналов RT без возможности восстановления. Это побудило его узнать схему электроснабжения, залезть с инструментом в трансформаторную будку и произвести отключение. 

В результате россиянин нанёс ущерб владельцу гостиницы и пребывавшим в ней постояльцам на сумму 50 тысяч долларов. Его ожидает суд и возможное лишение свободы сроком на 5 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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