В отместку за блокировку немецкоязычных YouTube-каналов RT российский турист обесточил турецкий отель с постояльцами из Германии

Полиция Антальи задержала 28-летнего туриста из России Дениса К., который ночью 29 сентября обесточил отель с отдыхавшими в нём немецкими туристами.

Россиянин признался, что совершил преступление после того, как узнал об удалении двух немецких каналов RT без возможности восстановления. Это побудило его узнать схему электроснабжения, залезть с инструментом в трансформаторную будку и произвести отключение.

В результате россиянин нанёс ущерб владельцу гостиницы и пребывавшим в ней постояльцам на сумму 50 тысяч долларов. Его ожидает суд и возможное лишение свободы сроком на 5 лет.

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