Le HuffPost – «а ты умеешь водить грузовик?» — англичане справляются с дефицитом топлива с помошью шуток в интернете

В последние недели Великобритания столкнулась с дефицитом топлива на автозаправках, причиной которого стала нехватка водителей грузовых автомобилей и автоцистерн, пишет Le HuffPost. Однако, как отмечает издание, англичане не унывают и предпочитают переживать трудности, смеясь над ситуацией в интернете. В частности, популярность набирает мем, в котором известные личности ищут среди случайных встречных водителей грузовиков.



Из-за последствий пандемии и брексита британцы бьются за заправку своих баков бензином, пишет Le HuffPost. В результате нехватки топлива на автозаправочных станциях очереди становятся всё длиннее.

Как поясняет издание, причиной дефицита стала острая нехватка водителей грузовиков. Персонала для этой узкоспециализированной отрасли отныне нет в Соединённом Королевстве в достаточном количестве. Как отметил в эфире британского телевидения глава Ассоциации заправочных станций Великобритании Брайан Мэддерсон, автоцистерны перевозят «легковоспламеняющуюся жидкость через всю страну», что требует надлежащих процедур погрузки и разгрузки.

Одной из причин нехватки водителей грузовиков-тяжеловесов стала пандемия COVID-19, поскольку учебные центры, ведущие подготовку этих специалистов, были закрыты в течение нескольких месяцев карантина. Пандемия также задержала выдачу прав на вождение грузовых транспортных средств в Великобритании. По словам Мэддерсона, 400 тыс. заявлений всё ещё находятся на рассмотрении.

Ещё одна причина кризиса — брексит и новая миграционная политика правительства. С выходом Соединённого Королевства из Европейского союза иностранным водителям пришлось проходить сложную иммиграционную процедуру, которая отбила у многих желание работать в Великобритании.

Чтобы справиться с нехваткой водителей, которая также влияет на сектор пищевой промышленности, правительство Великобритании пересмотрело свой подход и объявило, что хочет выдать 10 500 временных рабочих виз для нормализации перевозок грузов по острову.

Однако несмотря на все осложнения, британцы не теряют чувства юмора, замечает издание. В социальных сетях они часто иронизируют над ситуацией и постят мемы, юмористические фотомонтажи и видео.

В частности, большим успехом у пользователей Twitter пользуется мем Can you drive a lorry? («Ты умеешь водить грузовик?» — ИноТВ).

Как передаёт Le HuffPost, героями шутки уже стали Дарт Вейдер, Борис Джонсон, принц Чарльз и принц Уильям — она даже попала на обложку журнала The New European.

По словам издания, несмотря на призывы правительства сохранять спокойствие и не поддаваться панике, англичане продолжают стоять в очередях на автозаправочных станциях в надежде урвать хотя бы несколько литров топлива. Брайан Мэддерсон, в свою очередь, считает, что ситуация должна разрешиться «к концу недели».