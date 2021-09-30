В Польше назвали место наступления РФ в случае войны

Белоруссия может стать ключевым регионом для начала наступления российских войск на Польшу и Литву, считает обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда.

Гавенда считает, что эта территория важна не только с геополитической точки зрения, но и в качестве региона, где развернутся наступательные и оборонительные операции в треугольнике Польша – Литва – Белоруссия, передает РИА «Новости».

Такая конфигурация позволит российской армии при необходимости достичь Калининградской области через Сувалкский коридор. Кроме того, в случае войны принципиальное значение приобретает инфраструктура Белоруссии, которая станет логистическим узлом для союзных группировок.

Гавенда также уделил особое внимание белорусской железной дороге: она позволит быстро перемещать силы и ресурсы в том время, как военные полигоны – принимать крупные союзные войска и размещать их в полевых лагерях.

Напомним, 15 сентября Минобороны России сообщило, что совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии «Запад-2021» завершены.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение.