После гибели в Минске сотрудника КГБ Следком Беларуси возбудил уголовное дело против оппозиционера Цепкало

“В отношении фигуранта коррупционного дела Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело – за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности Республики Беларусь. […] Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ “примером того, как надо бороться” для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”, – говорится в сообщении.

Следком указал, что “уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Цепкало, находящийся в розыске”.

О смерти сотрудника КГБ Беларуси 28 сентября сообщал сайт КГБ. Ведомство утверждает, что тот погиб в одной из квартир, где могли находиться “лица, причастные к террористической деятельности”. Огонь из ружья открыл якобы “особо опасный преступник”.

“Еврорадио” в Telegram-канале cо ссылкой на источники сообщило, что сотрудника КГБ убили в Минске. Убитый в квартире на улице Якубовского мужчина был сотрудником IT-компании EPAM Systems по имени Андрей З.

Контекст:

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Опасаясь ареста, в июле 2020 года он уехал в Россию, затем политик некоторое время находился в Украине, а затем перебрался в Литву.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

В августе в доме Цепкало в Минске прошел обыск, его имущество арестовали.

В начале февраля 2021 года Следственный комитет Беларуси направил документы в Генпрокуратуру об инициировании экстрадиции оппозиционера.

В мае Цепкало обнародовал в YouTube видеообращение, в котором рассказал об идее выплатить €11 млн за арест считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

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