“Генплан должен быть принят для киевлян, а не застройщиков”. Кличко уволил ответственного за разработку генплана Киева

“В 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта генерального плана к общественным слушаниям и обсуждению. Уже заканчивается 2021-й. И снова слышим обещания, что вот-вот проект генплана будет представлен. Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить вас с должности. Поручаю главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта”, – отметил мэр столицы после выступления Броневицкого на заседании коллегии КГГА.

Кличко подчеркнул, что генплан будет принят только после общественных слушаний.

“Киевляне уже заждались принятия этого важного для развития города документа. Но заверю: это будет сделано только после общественных слушаний и учета мнения общественности. Мы должны принять генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков. Генеральный план создается не на год или два. Это – глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем развитие Киева”, – заявил он.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в проекте генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничение высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки. Также план развития города предусматривает строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах и возведение перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – у станций метро и на въездах в город.

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