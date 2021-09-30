Модные ботильоны и джинсы осени: какие трендовые модели отлично дополняют друг друга

Ботильоны – это самое очевидное осеннее дополнение к джинсам. Эти две модные вещицы прекрасно гармонируют друг с другом. Они сохраняют ваши ноги в тепле без ущерба для внешней привлекательности. Считается, что лучше всего в тандеме с ботильонами смотрятся скинни и джинсы прямого кроя. Но не стоит сбрасывать со счетов мешковатые, расклешенные и укороченные модели.

Ботильоны для узких джинсов

Узкие джинсы можно носить со всеми видами ботильонов, включая и те, высота которых доходит до середины лодыжки. Просто заправьте штанины внутрь и наслаждайтесь прогулкой. В этом сезоне особой популярностью пользуются казаки. Надевайте любимые джинсы с ковбойскими сапогами и пушистым свитером в полоску.

Мода на подвороты позволит носить с ботильонами джинсы прямого кроя. Перед выходом на улицу пару раз подверните штанины. Это позволит вам продемонстрировать обувь во всей красе.

Для укороченных штанов прямого кроя

Цвет джинсов и ботильонов может не совпадать, что позволит перенести в осенние образы летние приемы. Например, вы можете сочетать светлые укороченные джинсы с коричневой обувью. Просто дополните комплект водолазкой или свитером в тон, а верхним слоем сделайте дутую коричневую куртку. Никакие капризы погоды в такой одежде вам не страшны.

Лакированная кожа и “сырой” деним

Модницы во всем мире приветствуют смешение фактур в одном образе. Например, в этом сезоне снова в моде “сырой” деним. Из темно-синей джинсовой ткани без вкрапления белых волокон шьют прекрасные джинсовые двойки. На джинсах из “сырого” денима оригинально и нетривиально смотрятся высокие одиночные подвороты. Подобный костюм не будет похож на робу, если вы добавите к нему лакированные ботильоны или казаки.

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Классика

Если вы предпочитаете носить классические прямые джинсы голубых оттенков, вы знаете, что лучше всего к ним подходит белая футболка. Осенью комплект можно дополнить тренчем песочных или кремовых оттенков. Стритстайлеры предлагают нам составлять образ, надев на ноги черные ботильоны с прямоугольным носом.

Пастельные оттенки

Комплекты в пастельных оттенках прекрасно сочетаются с элементами белого цвета. Например, пудровые джинсы прямого кроя идеально сочетаются с остроносыми ботильонами на шпильке. Этот элегантный комплект, дополненный пальто-халатом, заставит вас позабыть о том, что осень ассоциируется с мрачными красками.

Укороченные модели джинсов

Носить ботильоны с укороченными джинсами можно без опаски. Кусочек кожи, который может проглядываться на лодыжке, не сыграет с пропорциями вашей фигуры злую шутку. Этот зазор находится в безопасной зоне и позволяет вам сочетать джинсы любого цвета с контрастной обувью. Если хотите, чтобы вам было тепло, наденьте шерстяной джемпер и клетчатый кейп.

Широкие джинсы

Большинство модниц не заправляют широкие мешковатые джинсы внутрь ботильонов. Они носят свободные штаны с тренчем, пальто и палантином. Если вы хотите показать окружающим свои потрясающие казаки серебристого цвета, можете небрежно заправить штанины внутрь. В сочетании с клетчатым пальто это смотрится эффектно и стильно.