 

Рожин: Россия и Турция намерены добиться вывода войск США из Сирии

30.09.2021, 12:22, Разное
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Аналитик и военный эксперт Борис Рожин порассуждал о ситуации в Сирии, оценив переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, Турция и РФ планирует добиться того, чтобы США вывели свои войска из Сирии.
Аналитик предположил, о чем могли договориться в рамках двусторонней встречи лидеры Турции и РФ. Как считает Рожин, в ближайшем будущем не стоит рассчитывать на то, что будут сделаны какие-либо заявления о соглашениях. В то же время президенты могли найти компромиссное решение относительно аспектов стабилизации ситуации на территории Сирии.

Если Москва рассматривает уход военных формирований США из Сирии как освобождение территории, то Анкара видит в этом устранение проблемы, связанной с поддержкой Вашингтоном курдского сепаратизма.

США активно поддерживают «Сирийские демократические силы». Однако курдские формирования потеряют значительное влияние в стране после вывода американских войск, поскольку будет отсутствовать реальная сила, пишет портал iReactor.



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