Хирург Карасев предупредил об опасности копченой колбасы для здоровья

Хирург и онколог Иван Карасев объяснил, чем копченая колбаса опасна для здоровья. В ней содержатся канцерогены, а они способны провоцировать рак.

В копченой колбасе присутствует столько же канцерогенов, сколько в стандартной пачке сигарет. Показатель этих элементов значительно повышается, если копчение производилось на дыму. Если съесть 100 граммов, то концентрация вырастит в два раза, к тому же здоровью будет причинен еще больший урон.

Из рациона рекомендуется исключить не только копченую колбасу, но и бекон, ветчину, различные готовые консервы. В то же время нужно есть как можно свежих фруктов и овощей, не забывая их тщательно мыть перед употреблением. Если имеется толстый слой кожуры, то его необходимо срезать. С капусты лучше убирать первые три слоя, а сердцевину моркови и вовсе не использовать в пищу, необходимо также снимать верхушки корнеплодов перед употреблением, пишет портал iReactor.