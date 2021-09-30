 

Научный сотрудник РАН: российское присутствие в Мали пошатнуло «колониальную империю» Франции

30.09.2021, 12:22, Разное
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После провала французской антитеррористической операции «Бархан» в Мали, президент Франции объявил о выводе войск из африканской страны. После этого правительство Бамако пригласило россиян из «ЧВК Вагнера» для борьбы с боевиками.
Это вызвало сильное недовольство Парижа, который до сих пор играет в «колониальную империю», считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Любые игроки, которых Париж считает посторонними, воспринимаются там в штыки – своего рода “приступы колониализма”. Ранее такую же истерику у них вызвало появление сотрудников российской компании в ЦАР» – заявил Федоров.

Ученый также добавил, что российское присутствие необходимо в Мали, так как сейчас север страны находится под контролем исламистов из группировки «Ансар ад-Дин», входящей в глобальную сеть «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Отметим, что по последним новостям, сотрудники «ЧВК Вагнера» готовят активные действия против боевиков не только в Мали, но и во всем регионе Сахеля. «Вагнеровцы» собираются выставить заслон в пограничье Ливии, Алжира, Нигера и Чада, чтобы помешать террористам пересекать границы через пустыню.



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