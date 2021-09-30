Дуда – польские пограничники защищают ЕС от белорусской «безответственности»

Белоруссия завозит мигрантов с Ближнего Востока и отправляет их на границу Польши, заявил в интервью Fox News польский президент Анджей Дуда. По его словам, власти Польши исполняют свой долг перед Евросоюзом, противодействуя нелегальной иммиграции, несмотря на мнения отдельных политиков о том, что границы должны быть открыты для всех.

Президент США Джо Байден, до того как стал президентом, называл Польшу несвободной и авторитарной страной. Как вам работается с администрацией Байдена, с тех пор как он стал президентом?

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: То, что вы только что сказали, на самом деле достойно большого сожаления, потому что о Польше распространяют много лжи. Прежде всего, заявления некоторых представителей польской оппозиции о нынешнем правительстве Польши совершенно не соответствуют истине. Лучшее тому доказательство — победа нынешнего правительства на выборах. Оно победило на выборах в 2019 году. Я имею в виду парламентские выборы. Оно снова заполучило абсолютное большинство в парламенте Польши.

Это второй раз в истории, с тех пор как в 1989 году мы вернули себе свободные парламентские выборы. Во второй раз подряд единый лагерь заполучил абсолютное большинство в парламенте. Меня переизбрали на пост президента Польши. Я из того же политического лагеря. Так что, пожалуйста, поверьте мне: если бы в Польше не было свободы, если бы какая-то из этих сил пыталась лишить людей свободы, её бы не избрали. Проще говоря, люди сейчас довольны своим правительством. Они считают, что эта власть заботится об их интересах, выполняет предвыборные обещания. Поэтому её и переизбрали.

Но, конечно же, некоторые представители оппозиции по-настоящему взбешены, потому что не могут победить на выборах. Как я уже сказал, они проиграли два раза подряд. Они также потерпели поражение на президентских выборах. Из-за этого они и клевещут на нынешний политический лагерь. Но, позвольте, я повторюсь: к счастью, выбор делает народ.

Логично. Итак, (премьер-министр Венгрии. — ИноТВ) Виктор Орбан рассказал нам, что неправительственные организации, финансируемые Джорджем Соросом, предпринимали большие усилия, чтобы заставить Венгрию открыть свои границы. В Соединённых Штатах мы видим, как неправительственные организации, финансируемые Джорджем Соросом, способствуют прибытию десятков тысяч, сотен тысяч мигрантов в нашу страну. А у Польши бывали проблемы с неправительственными организациями, которые финансирует Джордж Сорос?

АНДЖЕЙ ДУДА: Насчёт финансирования мне трудно сказать. Я не буду об этом говорить. Но, конечно же, есть много различных организаций. Как я уже отмечал, у нас в Польше свобода слова. Ещё у нас свобода собраний. Так что существуют разные организации либерального толка. Есть и более консервативные. Есть разнообразные учреждения. Некоторые из них за экологию. У нас есть всевозможные организации. В том числе молодёжные. И, конечно, есть и такие, которые хотят, чтобы наши границы были открыты для мигрантов. И многие люди эти взгляды разделяют.

Однако сегодня мы имеем дело с непростым миграционным кризисом на нашей восточной границе. Это граница Польши с Белоруссией. Потому что мы видим совершенно безответственное и даже безумное, по международным стандартам, поведение белорусских властей. Они на самолётах ввозят людей с Ближнего Востока, например из Сирии или Ирака, а потом отправляют этих людей на нашу границу. Так же, как и на границу с Латвией и Литвой.

На самом деле этих людей силой выталкивают в нашу страну. Они не проходят через пограничные КПП, они пересекают границу нелегально. Сегодня наши пограничники вместе с польскими солдатами пристально наблюдают за границей и защищают её. Потому что речь идёт не только о защите Польши. И мы следим не только за тем, чтобы не было нарушений закона. Прежде всего мы исполняем наш европейский долг. Наша восточная граница — это граница Европейского союза и Шенгенской зоны. И наш долг — защищать эту границу от нелегальной миграции. Что мы и делаем, причём очень решительно. И, конечно, это порождает много дискуссий. Но, позвольте, я повторю: большинство поляков эти меры поддерживают. Вот почему мы этим занимаемся.

Как я уже говорил, это вопрос ответственности перед нашим народом, а также ответственности перед другими странами — членами Европейского союза. Так что мы в этом отношении просто выполняем свой долг. А люди, пересекающие границу… Потому что такие случаи, конечно же, бывают, это неизбежно. Этим людям оказывается помощь. Им предоставлены все услуги, которые мы обязаны им предоставить, в соответствии с законодательством ЕС. То есть эту нашу задачу мы выполняем. Мы также защищаем границу. Мы убеждены, что это важно. Конечно, есть организации и политики, считающие, что впускать надо всех. Но мы не можем этого делать.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2021 года.