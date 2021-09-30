 

Guardian – с новым Бондом киноиндустрия связывает надежды на возвращение зрителей в кинотеатры

30.09.2021, 12:14, Новости дня
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В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде «Не время умирать», пишет The Guardian. Из-за пандемии выход блокбастера постоянно откладывался, и представители киноиндустрии ожидают, что лента о новых приключениях агента 007 вернёт зрителей в кинотеатры. Как отмечает издание, первые рецензии кинокритиков вселяют надежду.


Reuters

Во вторник вечером в Лондоне прошла премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Мировая киноиндустрия надеется, что фильм вернёт зрителей к экранам кинотеатров после нескольких месяцев пандемии. Первые рецензии успокоили кинематографистов, передаёт The Guardian.

Британские кинокритики сошлись на том, что фильм – предположительно, последний для Дэниела Крейга в роли Бонда – был снят с размахом. Издания The Guardian, The Telegraph и The Times поставили фильму пять звёзд из пяти. Питер Брэдшоу, кинообозреватель газеты The Guardian, назвал фильм «эпической постановкой», которая представляет собой «боевик, драму, гротескную комедию на грани приличия, мелодраму и мистический фильм ужасов с удивительно глупым и старомодным сюжетом».

Робби Коллин, кинокритик The Telegraph, отметил, что получил удовольствие от фильма — «последней главы эпохи Крейга, которая задаёт агенту 007 такую трёпку, какую только можно придумать». Кевин Махер, журналист The Times, подчеркнул: «Это лучше, чем хорошо. Это великолепно». Однако Кларисса Лофри (The Independent) высказалась совершенно в ином ключе, утверждая, что фильм был лишён ярких моментов и кульминаций и представлял собой «слайд-шоу старых персонажей и сюжетных линий».

Влиятельные американские журналы приняли картину более спокойно. Оуэн Глейберман, кинообозреватель Variety, назвал её «стандартным фильмом о Бонде», снятым «с изяществом и душой». Стефани Захарек, представитель Time magazine, отметил игру Дэниела Крейга: «Не время умирать», несмотря на его недостатки, идеально подходит актёру, который для меня является лучшим из всех Бондов. В своем пятом фильме в роли агента 007 Крейг настолько неподражаем, что оставляет после себя лишь выжженную землю».

Тем не менее очевидно, что выход фильма на киноэкраны был воспринят с чувством облегчения, отмечает The Guardian. Работа над кинокартиной была омрачена уходом из проекта режиссера Дэнни Бойла, серьёзной травмой лодыжки у Дэниела Крейга, а также неоднократными переносами премьеры из-за коронавируса. Фил де Семлиен, кинокритик Time Out, подчеркнул: «Из всех сюрпризов всё же самый приятный… что он наконец выходит в прокат как напоминание о силе большого экрана».



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