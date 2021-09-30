Саркози признан виновным в нелегальном финансировании президентской кампании в 2012 году

Суд Парижа признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года.

Судья продолжает зачитывать приговор. Наказание еще не оглашено, сообщил источник РИА «Новости». Сам Саркози на оглашение приговора не пришел. Бывшего президента Франции в суде представляет его адвокат Тьерри Эрзог.

Судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз для дачи показаний.

Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.

В рамках этого дела были предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози – в нелегальном финансировании избирательной кампании. Сам экс-президент Франции заявлял о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.

Ранее прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.

Напомним, 1 марта Саркози был приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, из них два условно.

По тому делу прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года.