 

Американские военнослужащие подали в суд на главу Пентагона из-за обязательной вакцинации

30.09.2021, 12:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДвое американских военнослужащих подали в суд на министра обороны страны Ллойда Остина, требуя приостановки выполнения его распоряжения о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 в ВС США, сообщили американские СМИ.

Как сообщила газета Stars and Stripes, истцы настаивают на освобождении от выполнения этого требования военнослужащих, которые ранее переболели COVID-19 и приобрели «естественный иммунитет» от инфекции, передает ТАСС.

Помимо министра обороны в качестве ответчиков в поданном 17 августа в федеральный суд штата Колорадо исковом заявлении также фигурируют министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок. Истцами выступили сержант Сухопутных войск Дэн Роберт и сержант Корпуса морской пехоты Холли Мулвихилл. Они заявили, что представляют интересы и других переболевших военнослужащих и контрактников оборонного ведомства, которых теперь, по их словам, принуждают к прохождению вакцинации от коронавирусной инфекции.

В исковом заявлении, с которым ознакомилась газета, также говорится, что «в соответствии с действующим воинским уставом, федеральными постановлениями и законодательством, а также Конституцией США министерство обороны не может принуждать» военнослужащих к вакцинации.

На сегодня, по данным американского оборонного ведомства, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1,2 млн военнослужащих. Прививочная кампания в ВС США, как отметила газета, заметно активизировалась после того, как 24 августа министр обороны отдал распоряжение о начале обязательной вакцинации. Он не сказал сроков ее завершения, перепоручив это командованию видов войск.

Всего, согласно предоставленным Пентагоном сведениям, в этом ведомстве было зарегистрировано более 372 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая гражданских служащих и контрактников. 244300 таких случаев зафиксировано среди военнослужащих, 58 из них умерли.

Напомним, в феврале Пентагон сообщил, что из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса.



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