Украина заявила о готовности продолжать диалог с Венгрией

Тема газа не повлияет взаимодействие Украины с Венгрией в вопросе прав нацменьшинств, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как говорится, грешное от праведного. Газ – это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской на Украине – это праведное», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.

По его словам, в связи с этим пришлось перенести на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии. При этом Кулеба отметил, что Украина готова двигаться дальше с Венгрией по вопросам образования, защиты прав нацменьшинств.

Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».

Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из РФ в Венгрию является «наглостью».