 

В Украине за пять лет число усыновлений сократилось в 2,5 раза – “Украинская сеть за права ребенка”

30.09.2021, 12:02, Новости дня
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Касьянова отметила, что на количество усыновлений детей влияют, в частности такие факторы, как “неутешительная социально-экономическая ситуация, коронавирусная пандемия, которая препятствовала надлежащему проведению занятий для усыновителей” и ситуация с административной реформой.

“Функцию усыновления и семейных форм воспитания не было передано из районов на уровень объединенных территориальных общин, более того, некоторые районы были расформированы. Да и не в каждой ОТГ есть такая служба – орган, который принимает документы от усыновителей”, – объяснила она.

Глава “Украинской сети за права ребенка” считает, что усыновленными могли бы стать 40% воспитанников домов ребенка.

Радио отмечает, что в Министерстве социальной политики Украины на централизованном учете на усыновление находятся порядка 17 тыс. детей.

Контекст:

30 сентября в Украине отмечают День усыновления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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