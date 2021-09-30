 

“Фу, гадость”, “Сосандрия”, “Секси”. Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами

30.09.2021, 12:02, Новости дня
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“Обожаю наши турецкие гастроли и обожаю свою команду”, – написала певица.

На снимках она запечатлена в прозрачном облегающем костюме. Участники команды исполнительницы позировали, показав языки.

Дорофеева указала в посте геолокацией один из отелей Турции.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Секси”, – прокомментировала подписчица disavi_line.

“Фу”, – написала neliapeka.

“Сосандрия”, – отметил yaroslav_chornyiblack.

“Фу… Гадость… Отписываюсь”, – заявил sergiibovt

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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