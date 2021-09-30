Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent

Модели дефилировали по подиуму, в центре которого на пиротехническом дисплее был воспроизведен грохочущий водопад.

Фото: ЕРА

Источником вдохновения для главного дизайнера модного дома Энтони Ваккарелло стала дочь испанского художника Пабло Пикассо, французский дизайнер Палома Пикассо, пишет издание Vogue.

Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что в новой коллекции дизайнер переосмыслил “соблазнительность и чувственность Saint Laurent для поколения, которое заново задумывается о его телесности и сексуальности”.

Фото: ЕРА

Особенностью показа было то, что модели дефилировали в темное время суток.

Фото: ЕРА

Vouge подчеркивает, что модели придерживались фирменного стиля Паломы Пикассо в макияже, сделав акцент на губах.

Фото: ЕРА

Контекст:

темные волосы, алые губы

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