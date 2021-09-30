Мнение: Люди больше не нужны

Немного шуточной конспирологии

Представим себе такую ситуацию: обычное общество типа нашего, XXI век, ребенок-школьник лет этак 14, который в один прекрасный день приходит к маме и папе и заявляет: так, мол, и так, я решил стать скопцом. Зачем мне эти половые органы, это какая-то ерунда, они подавляют мою индивидуальность, это вообще немодно — словом, я хочу это всё лишнее отрезать, дайте мне денег на операцию.

Операция «Кастрация»

Родители (или хотя бы один из них), естественно, в ужасе. Говорят: «Как же так, сынок, зачем это делать, это же все необратимо, откуда ты вообще таких идей набрался?» «Да вот брошюрку одну интересную прочитал, у нас в школе раздавали», — отвечает сын. И действительно показывает брошюру — что-то типа «Счастье быть кастратом», где на шести полосах красочно, с картинками, в доступной детскому пониманию форме расписываются все прелести «жизни кастрата».

— Где ты это взял? — вопиют родители (или один из родителей). — Кто это допустил? Куда смотрела школа?

— Школа меня поддерживает, — важно отвечает сынок. — Я уже ходил к школьному психологу — он мой выбор целиком одобрил. Говорит, это мое право, вообще сейчас кастрирование — это тренд. У нас в классе уже три мальчика сделали. А девочки себе удаляют матку — матку иметь сегодня не модно, это уже все девчонки знают. Он мне еще дал рекламные проспекты (выкладывает из портфеля стопку брошюрок) — это фирмы, которые предлагают услуги по кастрации. Можно выбрать любую! В школе еще и объявления висят от банков — они предлагают льготные кредиты на кастрацию, я тебе, папа, тоже их телефоны записал, на всякий случай. Давай уже сделаем это по-быстрому! Я не хочу дальше жить как лох, я хочу быть в тренде.

Мама хлопается в обморок, отец кричит, что ни за что и никогда. Вскоре родителей вызывают в школу, где на них долго орет директор и школьный психолог, грозя полицией и тюрьмой. Потом у их дома начинают собираться демонстрации, гневно требующие «не мешать самовыражению» ребенка; в газетах выходят статьи, обличающие ретроградство и позорное насилие в его семье.

На семью вешают ярлык «противники кастрации» — а это почти как «расист»; у обоих родителей начинаются проблемы на работе — фирмы боятся держать в штате «антикастратов», как это теперь называется. В конечном итоге ребенка из семьи торжественно изымает опека, его кастрируют бесплатно (поскольку по стране был объявлен сбор пожертвований и нужную сумму собрали очень быстро), ну а родителя-один (папу по-старому), который обезумел настолько, что пытался помешать действиям полицейских из опекунского отдела, сажают в тюрьму — для начала на полгода.

Антиутопия какая-то, не правда ли? Ничего подобного в нормальной стране ведь не может быть, да?

«Да и ни в какой не может быть, — воскликнет наивный читатель. — Кастрация какая-то, вырезание матки у девочек — фу, какая гадость. До чего ж извращенная фантазия у автора, не буду дальше его читать!»

Пол трендам не помеха

На самом деле практически все это уже происходит, причем в самых развитых странах Запада. Единственно, там несколько смягчена риторика, то есть напрямую (пока) о кастрации никто не говорит. Детей не поощряют стать кастратами, их поощряют стать трансгендерами, переделав свой организм «на другой пол». В остальном же все именно так, как я описал. Более того, абсолютно открыто заявляется, что «операцию по смене пола лучше начинать как можно раньше», как раз лет этак с 14. Так оно типа легче и веселее пройдет. Несколько последовательных хирургических вмешательств, прием лошадиных доз гормонов под наблюдением врача — и вуаля: девочку можно «переделать» в мальчика, а мальчика — наоборот, в девочку.

Правда, и в том и в другом случае есть одно неизбежное следствие — бесплодие. «Переделанные» уже никогда не смогут иметь детей естественным образом. Но и это никем не скрывается, просто не афишируется. А так — все именно так, как в описании.

Школам предписано быть целиком и полностью на стороне ребенка, то есть поощрять и поддерживать его трансгендерные устремления. А любое противодействие этому расценивается как трансфобия — серьезнейшее обвинение, способное сегодня на Западе сломать карьеру и жизнь любому человеку. Весной ряд СМИ (не первого ряда) сумели прорвать завесу молчания и описать историю канадского отца Роба Хугланда, который несколько месяцев сопротивлялся такого рода «переделке» своей 14-летней дочери в мальчика, но не преуспел и даже наоборот — загремел в тюрьму по приговору суда. Причем за что? Именно за то, что пытался предать огласке обстоятельства дела, привлечь общественность.

На непосвященный взгляд выглядит это все дико. Хотя все труднее не замечать, что пропаганда трансгендерства во всем мире с каждым годом набирает обороты. Дошло уже до того, что ведущие СМИ стали объявлять и продвигать в обществе понимание трансгендеров как более подлинных и правильных женщин и мужчин, чем, так сказать, обычные женщины (их стали презрительно именовать «люди, которые менструируют»).

Почему же трансгендерная (то есть переделанная) женщина более правильная? Обоснование железобетонное: потому что первая сама решила (решил?) быть женщиной — сделала осознанный выбор; а просто женщина что — она же не выбирала, она просто родилась уже с маткой и прочими особенностями…

Опять-таки, не нужно торопиться заявлять, что все это какой-то бред. На этом погорела в прошлом году не кто-нибудь, а сама Джоан Роулинг — особа вроде бы абсолютно неуязвимая, всемирная знаменитость, автор популярнейшей саги о Гарри Поттере, обладательница более чем миллиарда долларов и кучи фанатов по всей планете. Джоан неосторожно посмеялась над определением «люди, которые менструируют» в своем «Твиттере»…

Ну и понеслось: от нее отреклись не только актеры, игравшие роли Гарри и Гермионы, ее не только затравили на всех площадках активисты ЛГБТ — ее в итоге выкинули из Голливуда, и даже зашла речь о том, чтобы отобрать у нее… права на Гарри Поттера! За что? За трансфобию.

Зачем все это?

Это очень трудно понять с непривычки. Ощущение странного морока и бреда охватывает все сильнее по мере погружения в тему. Кажется невозможным понять: зачем все это делается? Какой смысл?

Возможно, для понимания следует отойти довольно далеко назад в историю, в начало 70-х годов прошлого века, и вспомнить о пророчествах такой организации, как Римский клуб. С виду это был не более чем некий кружок интеллектуалов, свободно и вроде бы безобидно рассуждавший о некой «глобальной проблематике» — то есть о проблемах, которые, как считали участники клуба, стоят перед человечеством. Прославился он как организация алармистская, утверждавшая, что человечеству более всего угрожает не тотальная ядерная война (главная страшилка в те годы), а проблемы ограниченности ресурсов, деградации окружающей среды и грядущего перенаселения планеты. Самый знаменитый доклад Римского клуба так и назывался — «Пределы роста».



Римский клуб.

«В начале 1970-х годов по предложению клуба Джей Форрестер применил разработанную им методику моделирования на ЭВМ к мировой проблематике. Результаты исследования были опубликованы в книге „Мировая динамика“ (1971). В ней говорилось, что дальнейшее развитие человечества на физически ограниченной планете Земля приведёт к экологической катастрофе в 2020-х годах», — сообщает нам «Википедия». Датировка какая-то неожиданно актуальная, не правда ли? 2020-е — ба, да мы же сейчас в них и живем!

Пророчества Римского клуба вроде бы не должны были ни на что повлиять. Ну, писали там себе ученые что-то и писали, однако… Давайте побудем немного конспирологами и предположим, что кто-то могущественный (или что-то могущественное) восприняло тогда «Пределы роста» близко к сердцу и решило человечество спасать.

Занимательная конспирология

Как бы это самое «оно» действовало? Какую бы задачу поставило как самую насущную? Наверное, решение проблемы перенаселения, ведь ресурсы планеты ограничены. Как это сделать? Наверное, если только мы не хотим глобальной войны (которая вместе с людьми уничтожит и ресурсы и отравит окружающую среду, что нежелательно), единственный путь — это всячески способствовать снижению рождаемости.

И если смотреть на последующие события в этом ключе, многое странным образом обретает смысл. Во-первых, уже описанное выше поощрение трансгендерных переходов, причем лучше всего через операции; создание целой медицинской индустрии для обслуживания таких переходов, обеспечение максимального пиар-сопровождения, стремление сделать процесс принятия решения и «отрезания лишнего» максимально доступным для широких масс. При этом нужны, естественно, не сами трансгендеры, нужно как можно людей бесплодных. То есть мы говорим «свобода самовыражения», подразумеваем «кастрация». Сделано? Сделано уже очень многое. А если даже какие-то роулинг пытаются помешать или даже просто посмеяться — переехать ее, как катком. Не до сантиментов — на кону спасение человечества.

Но трансгендерами все, понятное дело, не ограничивается. Уместно вспомнить, что как раз в 70-х годах бурно пошел процесс реабилитации гомосексуализма. Например, гомосексуализм исключили из медицинских справочников по психическим расстройствам. Началось все с АПА (Американская психиатрическая ассоциация) в 1973 году, далее, как говорится, везде. Постепенно гомосексуализм был признан «разновидностью нормы», а там уже дело дошло и до признания гомосексуальных браков в большинстве стран мира (несмотря на бешеное неприятие значительной частью населения этих стран, прежде всего верующих). Процесс, однако, и не думает на этом останавливаться: тот же гей-парад как-то незаметно, буквально у нас на глазах, превратился в некий маркер принадлежности к цивилизации (скажем, Россия, в которой гей-парадов не проводится, всей передовой общественностью мира практически в открытую признается «не вполне цивилизованной» и отсталой).

Лично я ничего не имею против гомосексуалистов. Лишь отмечу, что всяческое развитие и поощрение гомосексуализма также вполне отвечает основной задаче, озвученной Римским клубом: всячески способствовать снижению рождаемости. Гомосексуалисты, а особенно гомосексуальные пары — идеальный вариант с этой точки зрения. Собственных детей у них не будет, и даже если они возьмут приемных, в любом случае сами количество людей на планете не увеличат. Бинго!

Скажем сексу «нет»

Если и далее развивать тему сокращения рождаемости, напрашивается идея… дискредитации секса как такового. Необходимо, с одной стороны, максимально затруднить для самцов и самок человека занятия сексом, а с другой — представить его как дело грязное, бессмысленное, неинтересное и даже опасное. Последней задаче идеально отвечала эпидемия СПИДа, которая как бы ниоткуда вдруг возникла в начале 80-х годов прошлого века.

Одно время всякие конспирологи усиленно намекали на СПИД как на разработку неких американских научных центров (совсем как сейчас упирают на искусственное происхождение коронавируса), но потом тема заглохла.

СПИД и связанная с ним истерия, постоянно раздуваемая всеми мировыми и национальными СМИ, проблематизировал для населения секс как таковой. Вдруг оказалось, что он сам по себе несет смертельную опасность! По всему миру были развешаны (и висят до сих пор) сотни миллионов плакатов на всех языках, предостерегающие от случайных связей, а мировая индустрия презервативов невиданно поднялась и проникла повсюду именно благодаря СПИДу. Вспомним, что именно начиная с 80-х все благотворительные грузы, направляемые миллиардерами-доброхотами и их фондами в отсталые страны Африки и Азии, стали непременно содержать… миллионы бесплатных презервативов. То есть развитые страны стали усиленно приучать неразвитые к предохранению. Всеобщая «презерватизация», безусловно, также способствовала контролю над рождаемостью во всем мире: меньше незащищенного секса — меньше случайных зачатий, а следовательно, и рождений. Закон больших чисел не обмануть.

Ах, ну да, чуть не забыл: именно с 70-х во всем мире пошла волна легализации абортов, в частности «аборты в США легализованы (исключена возможность для штатов полностью запрещать аборты) на федеральном уровне с 1973 года», сообщает нам «тетя Вика»…

Интересно, что жупел СПИДа никто и не собирается убирать. Скажем, в начале 2020-го, в самый канун «эпидемии ковида», вышел изрядно нашумевший и явно заказной фильм (!) Дудя об эпидемии чудовищного СПИДа в России, набравший только на «Ютубе» более 20 миллионов просмотров, с интересным названием «ВИЧ в России: эпидемия, о которой не говорят». Возможно, фильм Дудя стал бы и вовсе событием года, если бы не ковид, из-за которого и о Дуде, и о СПИДе все быстро забыли.

К той же задаче проблематизации секса, причем прежде всего, секса именно цисгендерного, между мужчиной и женщиной (то есть потенциально чреватого деторождением) относится, без сомнения, сама по себе «война полов», которую мировые СМИ усиленно пытаются раздувать, активно противопоставляя «угнетенных женщин» и «агрессивных самцов». Тут и бесконечные истории о харассменте, и мощное, ставшее транснациональным, движение MeToo, и все более набирающий силу агрессивный феминизм, и собственно появление термина «белый цисгендерный самец» для обозначения чего-то однозначно грязного и неприемлемого.

Сюда же я бы отнес феноменальный правовой конструкт «согласие на секс», который в десятые годы уже XXI века оказался внедрен в уголовные (!) кодексы многих стран мира (с 2018 года он есть даже в УК Украины). Задача та же — максимальная проблематизация полового контакта: теперь по уголовному (!) законодательству требуется, чтобы женщина перед началом полового акта в ясной и недвусмысленной форме (лучше всего письменно) выразила свое согласие на это, что, впрочем, не отбирает у нее права в любой (!) момент передумать и потребовать от партнера прекратить. Само по себе отсутствие подтверждения этого самого согласия может, согласно УК этих стран, рассматриваться как доказательство недобровольности секса и, следовательно, стать поводом для обвинения в изнасиловании.



Это не вполне шутка.

Интересно, что ничего подобного нет в отношении сексуальных контактов в рамках ЛГБТ, то есть однополым сексом заниматься можно, и даже с элементами насилия. Это могло бы показаться странным, но, если мы держим в голове как основную задачу предотвращение рождаемости, все становится на свои места.

Тактика разъединения

Достаточно любопытно, но даже текущая «эпидемия чудовищного ковида», охватившая невиданной истерией все страны мира, тоже может рассматриваться как один из способов решения той же задачи! Тут достаточно обратить внимание на одно из главных требований «профилактики ковида», которое медики простодушно и с самого начала так и обозначают: санитарная дистанция, или просто разъединение. В Австралии не так давно тамошний премьер, точнее премьерша, и вовсе провозгласила предельно ясно: мы, мол, выпустим вас из локдаунов и даже позволим (когда-нибудь, не сейчас) собираться вместе в общественных местах, но при соблюдении важнейшего условия: во-первых, все в масках, во-вторых, при соблюдении дистанции между каждыми отдельными индивидами не менее четырех (!) метров.

Это потрясающее в своей откровенности требование: конечно, если люди на расстоянии четырех метров и в масках, у них нет и не будет никакой возможности заняться ничем чреватым появлением абсолютно нежелательных новых людей (не путать с одноименной партией). Вообще, локдауны, удаленки, санитарная дистанция, маски, куар-коды, чтобы просто выйти из дома — все эти уже привычные атрибуты «эпидемии ковида» словно нарочно придуманы для того, чтобы сделать невозможным как знакомства для секса, так и сам секс между разнополыми жителями планеты. Сам по себе секс поборников сокращения рождаемости, конечно, не пугает: виртуальным-то, а также с резиновыми женщинами или мужчинами (вибраторами) заниматься вполне можно, «новая этика» ничего против не имеет. Но вот живой контакт — это опасно.

А если с наших конспирологических (то есть шуточных) позиций рассмотреть еще и вакцинацию, которую тотально сейчас навязывают всем в мировом масштабе, причем настаивают на вакцинации именно всех, включая детей… Если бы вдруг оказалось, что вакцинация как-то связана с бесплодием хотя бы у части вакцинированных — как прекрасно это бы легло в нашу шуточную теорию!

Но пока никаких данных об этом нет. Можно спать спокойно…