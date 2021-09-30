 

Мнение: А можно мне ДРУГИЕ величие и подъём с колен, ура-патриоты?

30.09.2021, 11:44, Разное
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Увидел случайно по телеку, что в Энгельсе, который так восхвалял когда-то Кассиль, до сих пор нет общественных туалетов. Ни одного, Карл. И потом прочитал в Интернете, что и во многих городах, оказывается, нет, например, в Пскове только на вокзале. И вот теперь хотел спросить у ура-патриотов — ЧТО же это, блэт, получается за «величие» и «подъём с колен» у страны, когда даже туалетов вшивых для населения этой самой страны нет? Или наоборот, когда в стране есть величие и подъём, то не к лицу населению думать о каких-то низменных презренных туалетов, а надо только гордиться этими самыми величием и подъёмом? Верно, я прав, господа Свидетели Великой России?

Источник: Достало



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