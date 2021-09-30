 

Названы лучшие кроссоверы, не требующих ремонта после 500 км пробега

30.09.2021, 11:36, Разное
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Автомобильные эксперты назвали лучшие кроссоверы, которые не требуют ремонта после длительной эксплуатации. Указанные в рейтинге автомобили отлично себя зарекомендовали даже после 500 км пробега.
Первенство в списке досталось BMW X3. Кроссовер считается одним из самых надежных среди представителей немецкого бренда. Автомобиль спокойно преодолеет более 500 км пробега без какого-либо ремонта. Все же речь идет только о представителях с двигателем марки M54. Эксперты не рекомендуют покупать кроссоверы с силовым агрегатом N-серии. На втором месте расположился Mitsubishi Outlander. Кроссовер не требует постоянного ухода благодаря качественным моторам 4G63 и 4G69. Однако данный автомобиль имеет один недостаток – слабая подвеска, которая исключает возможность использовать транспортное средство на бездорожье.

Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 выпуска начала 2000-х. Кроссовер отлично себя зарекомендовал на практике. Владельцы могут не переживать о капитальном ремонте даже после 500 км пробега, если будут вовремя заменять технические жидкости. Четвертое место в рейтинге досталось еще одному представителю Toyota – кроссоверу Highlander 2000-2007 года выпуска. Все же речь идет только о модификациях с двигателем 1MZ-FE. Последнюю позицию в списке лучших кроссоверов, не требующих ремонта после длительного пробега, занял Lexus RX300. Однако в японских кроссоверах может подвести КПП, что и стало причиной столь низкой оценки.

Источник: yandex.ru



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