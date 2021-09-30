 

Актер Александр Иншаков рассказал о планах обзавестись детьми

30.09.2021, 11:36, Разное
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Александр Иншаков стал новым героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В эфире программы актер пояснил о своей супруге и планах обзавестись совместными детьми.
Супруга Иншакова Марина Терентьева младше актера на 17 лет. Знакомство произошло незадолго до съемок фильма «Сердце врага», куда актер пригласил свою будущую жену вместе с сестрой. При этом девушкам оказался съемочный процесс неинтересным, поэтому они принялись собирать ромашки прямо на камеру, что не понравилось режиссеру. Со временем отношения укрепились, а Иншаков почувствовал, что рядом с ним надежный и верный человек.

По словам актера, несмотря на крепкий 30-летний брак, детей у них пока нет, о чем он очень сожалеет. Однако он не теряет надежды, ведь годы еще позволяют обзавестись потомками.

Источник: teleprogramma.pro



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