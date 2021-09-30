На трех полосах КАД в Санкт-Петербурге заблокировано движение из-за ДТП с двумя иномарками
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В Санкт-Петербурге на восточном участке КАД две иномарки белого цвета устроили крупное ДТП. Авария стала причиной блокировки движения на трех полосах дороги.
Информация об аварии опубликована очевидцами в соцсети «ВКонтакте» в городских пабликах. Инцидент случился на внутренней стороне кольцевой автотрассы вчера вечером. Два белых транспортных средства столкнулись в районе съезда на проспект Косыгина. Сейчас на месте дорожного происшествия выполняют необходимые мероприятия экстренные службы.
Сведений о каких-либо пострадавших пока не предоставлялось. Личности водителей, а также другие обстоятельства аварии устанавливаются экспертами, сообщается в материале издания iReactor.
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