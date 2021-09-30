 

ФСБ пресекла работу трех подпольных мастерских оружейников в регионах России

30.09.2021, 11:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСотрудники полиции совместно с представителями ФСБ в пяти регионах РФ изъяли арсенал оружия и боеприпасов, а также пресекли работу трех подпольных мастерских по переделке, ремонту и восстановлению оружия сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Правоохранители провели оперативные мероприятия в отношении группы граждан, в результате которых изъяли из квартир и частных домов в нескольких регионах РФ 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иностранного производства М-16, обрез охотничьего ружья. Также обнаружены два карабина и один предмет, конструктивно схожий с карабином, пять запалов, граната «Ф-1», более 500 патронов, свыше 3 кг взрывчатого вещества. Несколько единиц изъятого оружия переделаны из охолощенного под стрельбу боевыми патронами», – передает ТАСС слова Волк.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность трех мастерских по переделке, ремонту и восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия из охолощенного. «Они располагались в городском округе Воскресенск Московской области, Пензенской и Смоленской областях», – добавила Волк.

Напомним, во вторник в ЦОС сообщили, что ФСБ задержала в 18 регионах РФ 48 подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия.



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