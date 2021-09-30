 

Подозреваемая в хищении 50 млн рублей экс-замглавы Минпросвещения не явилась на допрос

30.09.2021, 11:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывшая замминистра просвещения России, ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и отключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», – рассказал источник РИА «Новости».

По его словам, «в настоящее время следствие разыскивает Ракову, которая, предположительно, скрывается в Московском регионе. Границу РФ пока не пересекала». «Всем, кто обладает информацией и месте нахождения Раковой, просьба связаться с ГУМВД по городу Москва», – добавил источник.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.

На рабочем месте Раковой и дома прошли следственные действия. По данным источника, также должна состояться проверка госконтрактов, заключенных при ее участии. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения – у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.



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