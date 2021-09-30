 

На рынке труда в Украине нужны инженеры, а абитуриенты выбирают гуманитиарные специальности – СМИ

30.09.2021, 11:16, Новости дня
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Автор материала отмечает, что причина для такого перекоса заключается в том числе в существовании мифа о ненужности инженеров. 

По данным “Обозревателя”, чаще всего заявления в 2021 году подавали на такие специальности:

филология – 76,5 тыс.
право – 68,1 тыс.
компьютерные науки – 62,4 тыс.
среднее образование (будущие учителя) – 44,2 тыс.
программное обеспечение – 43,6 тыс.
журналистика – 43,3 тыс.
психология – 39,7 тыс.
экономика – 37,5 тыс.
маркетинг – 36,1 тыс.
биотехнологии и биоинженерия – 7,3 тыс.

Президент Киевской школы экономики, бывший министр экономики Тимофей Милованов сказал в комментарии порталу, что видит несколько причин такой ситуации.

“Потому что с математикой, физикой и химией больше проблем в школе, чем с другими предметами. Потому что многие ищут не образование как таковое, а место где, по их убеждениям, можно более “безопасно” провести время, чем в армии, на работе, в профессионально-техническом образовании или просто дома. Потому что широкие массы больше убеждены в том, что инженеры не нужны, так как промышленность уже не та, что прежде”, – сказал он.

“Обозреватель” пишет, что в реальности выпускники технических учебных заведений очень быстро находят работу. 

“Ведь отрасли, которые генерируют больше всего продукции, создают и больше всего рабочих мест. И в Украине это промышленность. Зато профессиональному гуманитарию найти работу сложно: чаще всего им приходится изучать новую специальность, в основном в продажах”, – сказано в материале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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