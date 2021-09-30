 

“Зачем прятать бокал?”, “Муж сильно похудел. Старо как-то”. Собчак вышла в свет с Богомоловым

30.09.2021, 11:16, Новости дня
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Она обратилась к режиссеру картины, Федору Бондарчуку, поблагодарив за фильм. 

“Ты оставил прекрасную память о своем папе этим фильмом. Сама по себе знаю, как это важно, и как волнуешься, рассказывая о чем-то нежном и важном для тебя”, – отметила она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Подписчики прокомментировали пост.

“Зачем прятать бокал?” – спросила tymaxina.

“Вы, как всегда, огонь. Муж сильно похудел, больше точно не надо, ибо возраст все равно не тот, старо как то”, – заявила mashabobreshova.

Контекст:

Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года.

У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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