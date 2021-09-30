Бортпроводница раскрыла 5 главных способов вывезти из себя весь экипаж и раздражать этим весь полет

Кэролайн работает всю жизнь бортпроводником. Девушка настолько хорошо выучила все привычки пассажиров, что уже заранее знает, чего ожидать от каждого из них, во время перелёта.

Девушка ведёт свой блог, в котором делиться различными подробностями и секретами своей работы.

Совсем недавно Кэролайн дала интервью известному журналу, в котором рассказала, какие пассажиры, сильно раздражают всех членов экипажа.

1. Пассажиры без обуви

Фото © Instagram / xoblondevoyage

«Это самый часто встречающийся тип пассажиров. Я уже перестала считать, сколько раз я видела, как взрослые люди идут в уборную без обуви»

2. Люди, которые идут в уборную сразу после попадания на борт

Фото © Instagram / xoblondevoyage

«Я не понимаю этих людей, который сразу же при входе на борт, формируют огромную очередь в туалет, тем самым создавая дополнительные сложности для всех членов экипажа»

3. Лица, с отсутствием какой-либо реакции на бортпроводника

Фото © Instagram / xoblondevoyage

«У меня иногда складывается впечатление, что они воспринимают рабочий персонал как урну, в которую можно выкинуть мусор, когда самолёт совершит посадку. Это очень раздражает»

4. Любители поинтересоваться маршрутом

Фото © Instagram / xoblondevoyage

«Многие пассажиры считают, что бортпроводник обязан знать, над каким штатом или каким океаном мы сейчас летим, и на какой высоте мы сейчас находимся. Но эта информация есть только у пилотов»

5. Пассажиры, которые хватают за руки или «Тыкают»

Фото © Instagram / xoblondevoyage

«Такие люди – это главный раздражитель для всех членов экипажа. Ведь если человек не позволяет себе делать подобное в других местах, то почему он считает нормальным «Тыкнуть» в бортпроводника или схватить за руку, тем самым привлекая к себе внимание»