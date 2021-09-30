В Тибете найдены следы детей, которым 200 тысяч лет

Ученые Университета Гуанчжоу нашли в Тибете следы детей, оставленные в грязи возле горячего источника в Кесанге. Их возраст, по подсчетам исследователей, составляет около 200 тысяч лет.

Впервые такие следы были найдены археологами несколько лет назад, а сейчас среди них обнаружены и детские отпечатки ног. После проведения подсчетов выяснилось, что они были оставлены в период от 169 до 226 тысяч лет назад. Более того, находка позволяет утверждать, что она является самым ранним свидетельством обитания человека на данной территории в прошлом.

Отпечатки остались в горной породе под названием травертина. Речь идет о пяти следах рук и таком же количестве отпечатков ног. Судя по маленьким размерам, их оставили двое детей 7-ми и 12 лет. Возможно, это были маленькие денисовцы, фрагменты костей которых были ранее найдены в пещере Башийя в северо-восточной части Тибетского плато. Ученые предполагают, что следы были оставлены намеренно, то есть были элементом пещерного искусства. Другие же настаивают, что то, что сейчас расценивается как искусство, ранее могло быть чем-то другим.

Источник: rossaprimavera.ru