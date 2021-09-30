Назван полезный в борьбе с гипертонией сок овоща

Эксперты назвали сок овоща, употребление которого поможет в борьбе с гипертонией. Дело в том, что при длительном повышенном артериальном давлении увеличивается риск сердечных заболеваний – инсультов и инфарктов, а помочь могут физические нагрузки и изменение рациона питания.

Речь идет об огуречном соке, а его эффективность была доказана после проведенного исследования. Участников научной работы, которыми стали пожилые люди с гипертонией, поделили на две группы – одни ежедневно употребляли сок этого овоща в течение недели, а вторые занимались ходьбой по полчаса в течение двух недель.

Результаты исследования подтвердили, что у первой группы состояние здоровья заметно улучшилось, если сравнивать со второй. Показатели артериального давления у членов первой группы в среднем снизились на 10 мм рт. ст., а у второй – на 4 мм. рт. ст.

Источник: profile.ru