Гигантская комета направляется к Солнцу

Астрономы обнаружили гигантскую комету, которая прибыла из облака Оорта. Объект с большой скоростью направляется к Солнцу, но опасности для Земли нет.

Комета получила скучное научное название C/2014 UN271. Объект обнаружен астрономами лишь в этом году. Гигантская комета в диаметре достигает 150 километров, что больше, чем у спутника Марса Фобоса и известного астероида Пандоры. Согласно предварительным расчётам траектории полета, небесное тело прибыло из облака Оорта и направляется к центру Солнечной системы с невероятной скоростью. За год гигантская комета пролетела более семи астрономических единиц (одна единица – расстояние между Землей и Солнце: почти 150 миллионов километров).

Астрономы отметили, что к 2031 году, когда расстояние к Солнцу сократиться к 10 а.е., C/2014 UN271 начнет таить. В результате комета приобретет просто гигантский хвост, который будет видно с Земли невооруженным глазом. Ученые отметили: в данный момент объект не представляет опасности для Земли. Все же астрономы продолжат следить за гигантской кометой сугубо в научных целях.

Источник: mir24.tv