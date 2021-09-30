Гигантская комета направляется к Солнцу

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30.09.2021, 10:42, Разное
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Астрономы обнаружили гигантскую комету, которая прибыла из облака Оорта. Объект с большой скоростью направляется к Солнцу, но опасности для Земли нет.
Комета получила скучное научное название C/2014 UN271. Объект обнаружен астрономами лишь в этом году. Гигантская комета в диаметре достигает 150 километров, что больше, чем у спутника Марса Фобоса и известного астероида Пандоры. Согласно предварительным расчётам траектории полета, небесное тело прибыло из облака Оорта и направляется к центру Солнечной системы с невероятной скоростью. За год гигантская комета пролетела более семи астрономических единиц (одна единица – расстояние между Землей и Солнце: почти 150 миллионов километров).

Астрономы отметили, что к 2031 году, когда расстояние к Солнцу сократиться к 10 а.е., C/2014 UN271 начнет таить. В результате комета приобретет просто гигантский хвост, который будет видно с Земли невооруженным глазом. Ученые отметили: в данный момент объект не представляет опасности для Земли. Все же астрономы продолжат следить за гигантской кометой сугубо в научных целях.

Источник: mir24.tv



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