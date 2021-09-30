Риск смерти от COVID-19 выше при диабете второго типа, чем первого



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По данным Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), риск смерти от коронавирусной инфекции у людей с диабетом 1 типа в 3,5 раза выше по сравнению недиабетиками. С диабетом 2 типа — в два раза выше. Однако результаты исследования ACCREDIT, проведенного группой исследователей из Великобритании, опровергают эти выводы. Научная работа была представлена в ходе в ходе ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

В исследование были включены 1004 пациента с сахарным диабетом обоих типов, госпитализированных с COVID-19 в больницы Англии. Средний возраст составил 74,1 года, большинство из них — мужчины (60,7%). Больше половины участников (56,2%) имели различные сосудистые осложнения диабета, например, невропатию или ретинопатию.

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Оказалось, что у людей с диабетом второго типа риск смерти в течение недели после госпитализации в 2,5 раза выше по сравнению с пациентами с диабетом первого типа, который является более тяжелой формой этой патологии. По мнению авторов исследования, это может быть связано с возрастным фактором: диабет второго типа чаще развивается у пожилых людей и может сопровождаться другими хроническими заболеваниями.

Ученые также выяснили, что почти каждому десятому больному потребовалось внутривенное введение инсулина во время лечения, в том числе пациентам, которым ранее он не требовался. Смертность среди таких людей была вдвое ниже по сравнению с теми, кто получал другое лечение. Ученые предположили, что это может быть связано с более качественным контролем уровня сахара в крови больных, что улучшает их выживаемость.

Повышенный риск смерти от COVID-19 был выше среди пациентов моложе 70 лет с хроническими заболеваниями почек — почти в 2,8 раза больше по сравнению с той же возрастной группой больных без этой патологии. Вероятно, это связано с серьезным воспалительным процессом и ослабленным иммунитетом в этой группе пациентов, считают авторы исследования.