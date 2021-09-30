Military Times – угроза России для США насущнее, но угроза Китая — масштабнее

Самую насущную угрозу для США на данный момент представляет Россия, однако в долгосрочной перспективе для Вашингтона куда опаснее Китай, пишет Military Times со ссылкой на доклад RAND Corporation. Как отмечает аналитический центр, Китай обладает значительными ресурсами и амбициями, из-за чего любое ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином может быстро привести к мировой нестабильности.



Reuters

Хотя США и покинули Афганистан, покончив таким образом с войной, которая длилась 20 лет, Америку по-прежнему подстерегают угрозы и вызовы со стороны ряда держав, приблизительно равных ей по силе. При этом, хотя самая насущная угроза исходит от России, самую большую опасность для Вашингтона всё же представляет Китай, пишет Military Times со ссылкой на доклад RAND Corporation.

В то время как Китай всё чаще демонстрирует мощь своей авиации неподалёку от Тайваня, а РФ продолжает свою вялотекущую войну с Украиной, RAND Corporation рассмотрела потенциальные угрозы со стороны этих вероятных противников для США и их союзников.

В докладе организации были рассмотрены военные операции этих держав начиная с 1946 года. Под эту категорию, в частности, попали такие действия, как борьба с повстанцами, перехваты, разведка, боевые столкновения и так далее. При этом авторы документа пришли к выводу, что такие операции участились, причём в основном этот тренд отмечается со стороны Китая. Тем не менее такие военные действия инициируются всё же не так часто, как во времена холодной войны. И всё же обострению напряжённости между США и конкурирующими с ними державами, включая Китай, Россию и Иран, могут поспособствовать несколько факторов.

Исследователи проанализировали исторические данные из этих стран с целью выявить тревожные звонки и определить, на какие из них США должны обратить особое внимание. Для определения вероятности вмешательства использовались четыре фактора: геополитический, внутриполитический, идейный и военный. По словам авторов, хотя каждый из этих факторов содержит в себе несколько подфакторов, которые могут указать на недружественную деятельность будущем, они не смогли определить те моменты, которые гарантированно приведут к вмешательству.

При этом RAND Corporation пришла к выводу, что наибольшую опасность представляет Китай, поскольку он имеет доступ к значительным ресурсам и обладает амбициями, которые распространяются за пределы его границ. Корпорация также предупредила, что любое внезапное ухудшение американо-китайских отношений может быстро привести к нестабильности.

Между тем возросшая военная активность РФ в целом говорит о том, что угроза со стороны Кремля может быть более злободневной, чем угроза со стороны Пекина, хотя она и не столь серьёзна. Исследователи также полагают, что внутренние факторы вряд ли могут подтолкнуть Россию к вмешательству.