 

В Кремле оценили слова Берлускони о Путине

30.09.2021, 10:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлавное для РФ – не сталкиваться с мировым дефицитом выдающихся лидеров, о котором говорил бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для нас главное – самим не сталкиваться с таким дефицитом у себя!» – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле со словами бывшего итальянского премьера о нехватке выдающихся лидеров в мире.

Ранее Берлускони заявил, что считает главу российского государства Владимира Путина единственным из оставшихся в мире выдающихся лидеров.

«Вся итальянская политика испытывает сложности (из-за отсутствия настоящих лидеров), скажу больше – вся мировая политика. Смотрите, что происходит в Европе, главным образом в Германии, где никто не победил, и Шольц формирует новое правительство. Но я его хорошо знаю, и заверяю вас, что он политик скромных способностей. Слишком скромных, чтобы вести такую великую страну, как Германия, после 16 лет Ангелы Меркель», – отметил Берлускони, передает РенТВ со ссылкой на газету La Stampa.

В среду Путин поговорил по телефону с Берлускони и поздравил его с 85-летием. «Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: «Влади, ты меня знаешь и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это – правда», – рассказал Берлускони.



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