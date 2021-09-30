 

Аргентина захотела купить у РФ новую партию вертолетов

30.09.2021, 10:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистерства обороны РФ и Аргентины обсуждают вопрос о приобретении Буэнос-Айресом новой партии вертолетов Ми-171Е, сообщил посол Аргентины Эдуардо Зуайн.

Зуайн отметил, что «в Аргентине новый министр обороны», посольство вышлет ему «доклады о нашей повестке с Россией, и, конечно, тема вертолетов там тоже есть». Но эта тема «обсуждается между министерствами обороны», и на данный момент у посла нет никакой дополнительной информации, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Аргентина пока не получила ответ от Москвы на свою просьбу о поддержке по реструктуризации долга перед МВФ, но рассчитывает на помощь РФ в организации.

«Я говорю о том, что исторически РФ поддерживала Аргентину в МВФ. У меня нет причин думать, что сейчас будет по-другому. Мы надеемся, что можем рассчитывать на поддержку России», – сказал дипломат.

В феврале президент Аргентины Альберто Фернандес во время разговора с главой российского государства Владимиром Путиным попросил поддержки у РФ по реструктуризации долга перед МВФ.

В данный момент Аргентина располагает двумя вертолетами Ми-171Е, которые использует в рамках программы по исследованию Антарктиды.

Ми-171Е – российский транспортный вертолет, созданный на базе известного Ми-8. Максимальная взлетная масса – 13 тонн, дальность полета – 650 километров, максимальная скорость – 250 километров в час, практический потолок – 5 тыс. метров.



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