 

Во Львовской области первернулся автомобиль с туристами, есть травмированные

30.09.2021, 10:22, Новости дня
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Авария произошла 29 сентября в Стрийском районе на туристическом маршруте горы Высокий Верх.

Автомобиль, в котором было семь туристов, перевернулся. Пять человек с травмами были госпитализированы.

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщил в Facebook о госпитализации четверых травмированных. По данным ОГА, перевернулся автомобиль УАЗ, за рулем был 47-летний водитель.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4339061309464689


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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