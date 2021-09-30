 

“Красивущие люди”. Дочь Сумской показала своего мужа

30.09.2021, 10:22, Новости дня
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Паперная позировала рядом с мужем, сидя на диване.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

“Снова эти красивущие люди!” – прокомментировала подписчица diana_londongrad.

“Супер! Классные. Здорово, что такой парень стал украинским зятем”, – отметила melnik7268.

Контекст:

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). 

Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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