“Красивущие люди”. Дочь Сумской показала своего мужа
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Паперная позировала рядом с мужем, сидя на диване.
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“Снова эти красивущие люди!” – прокомментировала подписчица diana_londongrad.
“Супер! Классные. Здорово, что такой парень стал украинским зятем”, – отметила melnik7268.
Контекст:
Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).
Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.
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