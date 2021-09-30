Разумков о Верховной Раде: У меня есть команда

“Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства”, – сказал Разумков.

Он отметил, что большое количество депутатов во фракции “Слуга народа” в Раде – люди, с которыми он “прошел жизненный путь”.

По словам спикера Рады, если его отправят в отставку с нынешней должности, он останется в политике.

“Мне это нравится. Это инструмент, который позволяет тебе изменять ситуацию в стране. Это не может зависеть только от тебя. Это всегда командная игра, это всегда разные люди, которые тебе помогают или тебе мешают”, – объяснил Разумков.

Контекст:

Разумков до участия в парламентских выборах летом 2019 года был политтехнологом, занимался бизнесом.

В Раду он прошел по спискам партии “Слуга народа”. Разумков занимает должность председателя Верховной Рады с августа 2019 года. Он стал 14-м спикером парламента, набрав рекордное количество голосов во время голосования – за него проголосовало 382 депутата.

В 2021 году между фракцией “Слуга народа” и Разумковым возник конфликт из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект Зеленского об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

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