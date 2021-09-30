 

10+ безумных подач обычных блюд, когда в ресторане решили полностью отказаться от тарелок, но люди в шоке

30.09.2021, 10:04, Разное
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Ресторанный бизнес начинает потихоньку восстанавливаться после затяжного карантина, который очень сильно повлиял на работу данных заведений.

Владельцы кафе и ресторанов всеми возможными силами пытаются вернуть клиентскую базу, а один из способов это удивить посетителей, а именно уникально и необычной подачей блюд, которая отсутствует у их конкурентов. Хорошо это или плохо — решать вам!

Этот десерт со вкусом розы, вы должны слизать с рук, иначе никак!

Эту пиццу нам вынесли в шине, может лучше вернуть тарелки?

Как вам подача блюда в яичной коробке

Этот десерт нужно кушать прямо со стола

Мясное платье на кукле Барби — такого я еще не видела

Привет, столбняк

На закуску нам принесли ржавое ведро с чипсами

Пасту нам принесли в перевернутом стакане

Мясную нарезку нам принесли в журнале

А это мой шоколадный мусс вынесли на деревянной доске. Думаю, это уже слишком

Рыба в бутылке

Ложка десерта

Как вам курица на лопате?



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