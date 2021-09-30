 

Мировой рынок планшетов на 58% принадлежит Apple

30.09.2021, 10:02, Новости дня
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Больше половины проданных во втором квартале планшетов выпущены под брендом Apple, сообщают источники. Эта компания занимает 58% мирового рынка в данном сегменте. Таким образом, iPad является самым популярным в мире планшетом, уточняют аналитики.

Также представители агентства Strategy Analytics отмечают, что американский гигант Apple занимает одну из лидирующих позиций на рынке процессоров вместе с такими компаниями, как Intel, Qualcomm, MediaTek и Samsung.

Выпуск планшетов не является основой бизнеса «Яблочной» компании, напоминают специалисты. Однако лидерство в данном сегменте позволяет компании заявлять о своих амбициях и на других направлениях производства электронных устройств.



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