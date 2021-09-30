О чем Путин и Эрдоган говорили в Сочи

Российский лидер принимал турецкого коллегу впервые за полтора года. Как отметил Владимир Путин, из-за пандемии коронавируса стороны не могли увидеться лично, однако находились в постоянном контакте. Встреча глав государств продлилась около трех часов.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России за помощь при тушении лесных пожаров в Турции. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью российского экипажа самолета-амфибии Бе-200.

Президент Турции отметил, что во всех сферах двухсторонних отношений наблюдается положительная динамика. Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку туристической отрасли.

Российский лидер подчеркнул, что в сфере туризма произошел серьезный спад из-за пандемии. Из приведенных президентом РФ цифр следует, что количество российских туристов, посетивших Турцию, сократилось более чем в четыре раза с 2019 по 2020 год. Однако, как отметил Путин, сегодня эта ситуация улучшается.

Естественно, на открытой встрече главы государств ограничились обменом любезностей. Самые главные темы обсуждались уже за закрытыми дверями.

Официальной информации, о чем конкретно говорили Путин и Эрдоган, все еще нет, однако примерный набор тем экспертам очевиден: Сирия, Нагорный Карабах, Афганистан и закупка российских С-400.

Уже после трехчасовых переговоров президенты России и Турции на пресс-конференции померились антителами. Как сообщает “Комсомольская правда”, Путин подчеркнул, что у него высокий иммунитет, поэтому “пронесло”, несмотря на большое количество заболевших в личном окружении.