 

Собянин рассказал о московской программе пилотного тестирования инноваций

30.09.2021, 9:52, Разное
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Московские власти оказывают комплексную поддержку бизнесу по различным направлениям, предлагают предпринимателям множество условий для расширения. Столичный малый и средний бизнес получает субсидии, а также помощь для выхода на международный рынок. Одним из самых необычных инструментов поддержки предпринимателей является площадка для пилотирования, где тестируют инновационные продукты.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные инновационные проекты и пригласил компании присоединиться к столичной программе. Она позволяет тестировать продукты непосредственно в условиях городской среды при взаимодействии с реальными заказчиками и клиентами.

Программа пилотного тестирования инноваций запущена в мае 2020 года. Ее подержали боле 140 учреждений и организаций. За полтора года удалось заключено свыше 40 реальных контрактов по внедрению инновационных решений.

“Выручка компаний-участниц выросла более чем в два раза. Разработчики привлекли внешние инвестиции на развитие своих проектов на общую сумму 650 млн. рублей”, – отметил Собянин.

Примечательно, что инновационные проекты уже внедряются городскую систему и помогают улучшить жизнь москвичей. Например, в Первой Градской больнице между корпусами курсирует автомобиль-беспилотник, который значительно ускоряет процесс передачи анализов в лабораторию.

Беспилотники также используются в работе спасателей. В режиме 24/7 дроны патрулируют город. Уникальная станция автономного базирования позволяет им действовать без помощи человека. Аккумуляторы меняет робот.

Спасти много человеческих жизней позволит и специальный медицинский сканер. В НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой используется аппарат неинвазивного комплексного медицинского обследования “Медсканер БИОРС”. Он позволяет использовать десять видов диагностики.

Сегодня в Москве пилотируется множество инновационных продуктов: от VR-проектов до собак-роботов. Столичная программа пилотного тестирования позволяет внедрить лучше практики для оказания реальной помощи людям. Как отметил Собянин, возможности города предоставить компаниям площадку для испытаний своей продукции фактически безграничны.



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