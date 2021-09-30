Ученые обнаружили ген, влияющий на восприимчивость к коронавирусу

Ученые предупредили о риске появления новых смертельно опасных штаммов коронавируса, игнорирующих природную защиту человека, за которую отвечает ген OAS1. К такому выводу пришли исследователи из центра исследования вирусов при Университете Глазго в Шотландии.

Как удалось выяснить ученым, в организме человека может производиться белок с помощью указанного гена, и именно он может эффективно распознавать коронавирус и защищать организм от тяжелого течения недуга. Работа OAS1 заключается в том, чтобы запускать цикл процессов с активацией рибонуклеазы или фермента, уничтожающего попавшие внутрь клетки вирусы и провоцирующего иммунный ответ. Примечательно, что в процессе могут производиться два вида распознающих вирусы и запускающих иммунную реакцию белка изоформ, называемые короткой p42 или длинной p46. Именно последняя оказывается эффективной в борьбе с известным человечеству патогеном.

Иными словами, у некоторых людей p46 не производится, поэтому болезнь протекает в тяжелой форме, а риск смертельного исхода в разы возрастает. Исследователи выяснили, что у жителей Африки данный ген встречается чаще, жители Европы находятся на втором месте. Ученый Сэм Уилсон уверен, что со временем коронавирус научится обходить и эту защиту, что приведет к появлению новых опасных для жизни штаммов. На это следуют обращать внимание, чтобы предотвратить катастрофу в будущем.

Источник: tass.ru