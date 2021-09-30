 

Россия разрабатывает новый смертоносный бомбардировщик-невидимку

30.09.2021, 9:48, Разное
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В РФ идет разработка нового бомбардировщика на основе Ту-22м. Самолет-невидимка является смертоносным оружием, которое способно поразить силы противника на огромном расстоянии.
В американском издании The National Interest опубликована статья о новом российском бомбардировщике, который в данный момент разрабатывается отечественными учеными. По утверждению западной прессы, основой для нового смертоносного оружия станет легендарный Ту-22М. В РФ данный бомбардировщик-невидимка считается одним из лучших в своем классе. Отличных технических характеристик удалось достичь благодаря уникальному строению крыл, которое позволило совместить высокую маневренность и большую грузоподъёмность.

Не стоит забывать о Ту-160, способного переносить на своем борту ядерный заряд: отмечают журналисты интернет-издания «Полит Эксперт». В совокупности данные бомбардировщики гарантируют РФ значительное преимущество в воздухе, что позволит на корню пресечь любую агрессию.



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